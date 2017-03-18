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15:58 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске воссоединение с Крымом отметили «Севастопольским вальсом»

Сегодня более трех тысяч омичей пришли на праздничные мероприятия, посвященные трехлетию воссоединения России и Крыма.

На площади у библиотеки имени Пушкина собрались рабочие с заводов, омские казаки, учителя, студенты, ветераны, пенсионеры. Многие омичи пришли на народные гуляния целыми семьями — вместе с детьми. Увидев праздничные плакаты «Крым! Счастливы вместе!», горожане выходили из автобусов и троллейбусов.

Три года назад, после референдума в Крыму, сотни омичей точно так же собирались на площади, чтобы поддержать решение крымчан. Горожане с флагами и транспарантами выходили на улицу, беспокоясь за судьбу мирных жителей.

В Прииртышье проживает более пяти тысяч этнических украинцев. Многие поселки в Омской области, например, село Одесское, были основаны переселенцами из Полтавы, Харькова, Киева, других городов. Практически у каждого омича в Крыму живут родные, друзья, сослуживцы.

— В Судаке и Симферополе живут наши самые близкие люди: мама моего мужа и племянницы, — рассказала «РГ» воспитательница детского садика Наталья Винарская. — За период неопределенности мы буквально не отрывались от телефона, проговорили кучу денег, сильно беспокоились. А теперь собираемся летом поехать к родным в гости. Покажем внукам море, корабли, города российской военной славы. Жалко, папа наш, ветеран Великой Отечественной, не дожил до сегодняшних дней. Возвращение Крыма на родину было его мечтой.

Спустя три года митинг в честь воссоединения России и Крыма стал для омичей настоящим праздником. Вместо плакатов cегодня многие пришедшие держали в руках цветы и воздушные шарики, а по всему центру города вместе с весенней капелью гремел знаменитый «Севастопольский вальс».

— А как не радоваться, когда частица нашей исторической Родины возвратилась домой? — говорит председатель ветеранов педагогического труда Тамара Алексейченко. — Мы считаем, что у этого союза очень большое будущее.

Стоит отметить, что экономические связи Омской области с Республикой Крым крепнут день ото дня. Уже через год после исторических событий объем взаимного товарооборота составил более 1,7 миллиарда рублей. Прежде всего, увеличился объем поставок на полуостров нефтехимического сырья. Из Прииртышья в Крым поступает молочная продукция, кондитерские изделия и другие продовольственные товары. Ну, а омичи с удовольствием приезжают отдыхать в Крымские здравницы. По словам туроператоров, в этом году количество горожан, желающих приобрети путевки на полуостров, уже увеличилось на 25%.

Митинг у библиотеки имени Пушкина завершился праздничным концертом. Горожане еще долго не уходили с площади. Обсуждали события в стране, пели песни, танцевали и наслаждались по-весеннему ярким солнцем и хорошей погодой.

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