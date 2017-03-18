Аэропорт Катании закрыли из-за извержения Этны

«SAC (управляющая компания аэропорта — ред.) сообщает, что ввиду непрекращающегося извержения Этны, сопровождаемого выбросом больших объемов пепла в атмосферу, кризисный центр принял решение продлить закрытие аэропорт Катании до 12.00 субботы (14.00 мск)».

На Сицилии при извержении вулкана Этна пострадали десять человек

Воздушная гавань не работает с минувшей ночи, первоначально полеты планировалось возобновить в 8 утра (10.00 мск).

Согласно сообщению, ситуация остается критической несмотря на то, что уборочная техника на рассвете очистила взлетно-посадочную полосу от пепла, выпавшего за ночь. Кризисный центр аэропорта намерен провести еще одну встречу в 11.00 (13.00 мск).

Часть прибывающих рейсов перенаправлены в аэропорт города Комизо, расположенный в 100 километрах от Катании.

Этна проснулась еще 28 февраля. В последние дни вулканологи зарегистрировали явное усиление активности вулкана и обнаружили два лавовых потока на высоте около 2,7 тысячи метров над уровнем моря. В четверг в результате выброса вулканического материала ранения получили 10 человек.