В Челябинске появится научный центр «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» совместно с Южно-Уральским государственным университетом откроют научно-образовательный центр «Информационная безопасность», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Работа центра будет связана с обеспеченьем безопасности информационных систем, в том числе на объектах особой государственной важности.

«Этот проект дает новые возможности для обеспечения защиты информационной инфраструктуры предприятий и организаций Урала. Не секрет, что здесь сосредоточено огромное количество критически важных, высокотехнологичных и наукоемких производств оборонно-промышленного комплекса, предприятий «Росатома» и «Роскосмоса», — отметил руководитель образовательных программ «Лаборатории Касперского» Дмитрий Постельник.

Еще одним важным направлением «Лаборатории Касперского» станет подготовка специалистов в области защиты информации.