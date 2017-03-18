В Челябинске появится научный центр «Лаборатории Касперского»
Уникальный проект будет запущен в ЮУрГУ.
Уникальный проект будет запущен в ЮУрГУ.
«Лаборатория Касперского» совместно с
Работа центра будет связана с обеспеченьем безопасности информационных систем, в том числе на объектах особой государственной важности.
«Этот проект дает новые возможности для обеспечения защиты информационной инфраструктуры предприятий и организаций Урала. Не секрет, что здесь сосредоточено огромное количество критически важных, высокотехнологичных и наукоемких производств
Еще одним важным направлением «Лаборатории Касперского» станет подготовка специалистов в области защиты информации.