Екатеринбург празднует третью годовщину воссоединения Крыма с Россией

В акции приняли участие и первые лица города, в частности, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов. На митинге присутствовали представители общественности и партийных организаций с транспарантами и символикой Российской Федерации.

Отметим, что с 15 по 19 марта проходит поездка свердловской делегации в Крым. Свердловчане отправились туда поздравить коллег с трёхлетием знаменательного события и для обмена опытом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, праздничные мероприятия в честь воссоединения России с Крымом проходят в Екатеринбурге третий год подряд. В 2015 году 18 марта на площади Труда также состоялся митинг-концерт, который закончился символичным запуском в небо белых, синих и красных шаров.

А в 2016 году мероприятия прошли сразу на нескольких крупных площадках. Были организованы праздничные концерты, а студенты вузов Екатеринбурга развернули огромный триколор длиной в 50 метров с главным лозунгом этого дня «Крым наш», а после на Плотинке еще и выстроились в виде этой надписи, держа в руках белые, синие и красные флажки.