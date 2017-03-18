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14:38 (мск), источник: ИА REGNUM

Екатеринбург празднует третью годовщину воссоединения Крыма с Россией

В Екатеринбурге состоялся праздничный митинг, приуроченный к третьей годовщине воссоединения России и Крыма. Мероприятие прошло на площади Труда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В акции приняли участие и первые лица города, в частности, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов. На митинге присутствовали представители общественности и партийных организаций с транспарантами и символикой Российской Федерации.

Отметим, что с 15 по 19 марта проходит поездка свердловской делегации в Крым. Свердловчане отправились туда поздравить коллег с трёхлетием знаменательного события и для обмена опытом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, праздничные мероприятия в честь воссоединения России с Крымом проходят в Екатеринбурге третий год подряд. В 2015 году 18 марта на площади Труда также состоялся митинг-концерт, который закончился символичным запуском в небо белых, синих и красных шаров.

А в 2016 году мероприятия прошли сразу на нескольких крупных площадках. Были организованы праздничные концерты, а студенты вузов Екатеринбурга развернули огромный триколор длиной в 50 метров с главным лозунгом этого дня «Крым наш», а после на Плотинке еще и выстроились в виде этой надписи, держа в руках белые, синие и красные флажки.

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