К Данилу Мусину из Троицка на шоу «Голос. Дети» повернулся Меладзе

Валерий Меладзе повернулся к Данилу Мусину из Троицка на шоу «Голос. Дети».

Вчера, 17 марта, 12-летний Данила исполнил в эфире четвёртого сезона проекта «Голос. Дети» на Первом канале композицию Adagio в аранжировке Лары Фабиан. За несколько секунд до конца песни наставник Меладзе нажал кнопку.

Напомним, ранее 11-летняя Софья и 8-летняя Елизавета Каймаковы из Челябинска на «слепом прослушивании» исполнили песню «Ваня». На последних секундах к юным певицам повернулся Дима Билан.