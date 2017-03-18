18 марта Самару после нескольких солнечных недель накрыл снегопад

Близость атмосферных фронтов будет способствовать выпадению осадков в виде снега и мокрого снега. Наличие облачности внесёт свои коррективы в распределение температуры воздуха: в ночные часы она будет препятствовать сильному выхолаживанию воздуха, а днем — значительному прогреву.

Главной характеристикой на следующие 3 дня — «Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки», а воздух прогреется до +3 градусов. Зима решила громко хлопнуть дверью.