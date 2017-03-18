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17:42 (мск), источник: Pro Город Самара

18 марта Самару после нескольких солнечных недель накрыл снегопад

Как сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС», в предстоящие трое суток на погоду Самарской области, по-прежнему, скажется влияние западной периферии Сибирского антициклона.

Близость атмосферных фронтов будет способствовать выпадению осадков в виде снега и мокрого снега. Наличие облачности внесёт свои коррективы в распределение температуры воздуха: в ночные часы она будет препятствовать сильному выхолаживанию воздуха, а днем — значительному прогреву.

Главной характеристикой на следующие 3 дня — «Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки», а воздух прогреется до +3 градусов. Зима решила громко хлопнуть дверью.

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