Моуринью: В России чувствовал себя в безопасности

— На мой взгляд, в России все было чудесно, не считая газона на стадионе, — цитирует Моуринью The Daily Mirror. — Представители клуба, люди в отеле и аэропорту были очень милы. Думаю, как и наши фанаты на стадионе, я чувствовал себя безопасно и очень комфортно.

Таким образом, слова Моуринью сводят на нет старания документалистов, снявших фильм о «Российской армии хулиганов». Он был показан на ВВС, рассказывал об участии россиян в фанатских столкновениях в Марселе во время чемпионата Европы-2016 и предостерегал англичан от поездки в Россию на чемпионат мира-2018.