Воронежские ученые к 2020 года создадут инновационную антикоррозийную защиту

В вузе уточнили, что разработкой новейших ингибиторов занимается группа ученых под руководством заведующего кафедрой органической химии Хидмета Шихалиева. Ожидается, что инновационная антикоррозийная защита найдет широкое применение в строительстве, теплоэнергетической отрасли, в том числе при сооружении атомных электростанций. В ВГУ сообщили, что научные изыскания и разработка будут завершены к 2020 году.

Проект финансируется за счет инвестора, заинтересованного в разработке — компания «НафтаЭКО инжиниринговая компания» предоставила коллективу ученых 12,9 миллионов рублей. Кроме этого, крупные средства выделило и российское министерство образования и науки — на реализацию проекта ведомство направит 30 миллионов рублей.