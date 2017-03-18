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18:47 (мск), источник: 36on.ru

Воронежские ученые к 2020 года создадут инновационную антикоррозийную защиту

На химическом факультете Воронежского государственного университета ведется разработка инновационной антикоррозийной защиты — ингибиторов нового типа, аналогов которым в стране пока не существует, сообщает пресс-служба ВГУ.

В вузе уточнили, что разработкой новейших ингибиторов занимается группа ученых под руководством заведующего кафедрой органической химии Хидмета Шихалиева. Ожидается, что инновационная антикоррозийная защита найдет широкое применение в строительстве, теплоэнергетической отрасли, в том числе при сооружении атомных электростанций. В ВГУ сообщили, что научные изыскания и разработка будут завершены к 2020 году.

Проект финансируется за счет инвестора, заинтересованного в разработке — компания «НафтаЭКО инжиниринговая компания» предоставила коллективу ученых 12,9 миллионов рублей. Кроме этого, крупные средства выделило и российское министерство образования и науки — на реализацию проекта ведомство направит 30 миллионов рублей.

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