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13:55 (мск), источник: БЕЛТА

«Белтелеком»: ночью 21 марта возможны сбои в работе ByFly в Минске

С 1.00 до 6.00 будут проводиться работы на оборудовании сети передачи Минска. Во время проведения работ возможны кратковременные перерывы доступа в интернет для абонентов услуг ByFly и Home Wi-Fi.

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП «Белтелеком» предупреждает о возможных сбоях в работе ByFly ночью 21 марта в Минске. Такая информация размещена на сайте компании, сообщает БЕЛТА.

С 1.00 до 6.00 будут проводиться работы на оборудовании сети передачи Минска. Во время проведения работ возможны кратковременные перерывы доступа в интернет для абонентов услуг ByFly и Home Wi-Fi.

Кроме того, 24 марта с 1.00 до 6.00 будут проводиться работы на оборудовании услуги «Умный дом». Прерывания в предоставлении услуги составит 2 часа.

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