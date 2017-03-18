В Севастополе провели митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Как передает корреспондент РИА Новости (Крым), в торжествах приняли участие руководство города и страны, представители местной самообороны, казачества и горожане.

Так, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в своей приветственной речи отметил значимость событий, которые привели к воссоединению Крыма с Россией.

«Значение марта 2014 года невозможно переоценить. Севастопольцы решительно объявили всему миру о своем решении вернуться домой — в Россию. Мы сейчас говорим — сколько отцов у этого решения? Отцов столько, сколько стоит на этой площади. Столько, сколько пришло на избирательные участки», — отметил Овсянников.

В то же время спикер Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что вхождение Крыма в состав РФ изменило не только историю России, но и всего мира.

«Мы всегда знали и чувствовали, что Севастополь — это форпост России на ее южных границах. Что это город русских моряков и русской славы. Поэтому то, что произошло у нас три года тому назад — это естественный и долгожданный итог нашей долгой борьбы за наши традиции, за нашу историю, за право говорить на русском языке… Это событие стало возможным благодаря тем, кто стоит на этой площади, благодаря сотням тысяч севастопольцев и крымчан, которые проявил стойкость и мужество, верность традициям и огромное терпении в той борьбе, которую мы с вами прошли», — сказала Алтабаева.

В поздравлении участников самообороны Севастополя и всех других жителей города также приняли участие представители федеральных органов власти и Государственной Думы России. Так, заместитель председателя ГД Петр Толстой поприветствовал горожан от имени всех парламентариев.

«Эта была третья оборона Севастополя — Крымская война, Великая Отечественная война и возвращение Севастополя в Россию. Сегодня от имени 450 депутатов Государственной Думы, представляющих всю нашу страну, я приветствую вас. Спасибо вам, потом что благодаря вам Севастополь и Крым вернулись домой, а Россия обрела новый этап своей истории. Этап, когда стране больше никто не сможет указывать, как ей жить», — заявил Толстой.

В ходе митинга состоялось награждение активных участников самообороны города грамотами и подарками. После этого начался праздничный концерт.

В торжественном митинге приняли участие более 3 тыс человек.