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16:18 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде дольщики провели митинг на площади Василевского

Около 80 человек вышли с требованием решить проблемы с их домами.

В Калининграде в субботу утром около 80 дольщиков вышли на площадь Василевского с требованием достроить их дома, передаёт корреспондент «Нового Калининграда. Ru».

В «митинге — мыльной опере», как его назвали организаторы, приняли участие дольщики «Ганза-Сервис», «Вивагс», «Мы строим дом» и других проблемных объектов. В том числе митингующие требовали ускорить принятие поправок в региональное законодательство, позволяющих выделять землю для завершения строительства проблемных домов.

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