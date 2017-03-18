В Калининграде дольщики провели митинг на площади Василевского

В Калининграде в субботу утром около 80 дольщиков вышли на площадь Василевского с требованием достроить их дома, передаёт корреспондент «Нового Калининграда. Ru».

В «митинге — мыльной опере», как его назвали организаторы, приняли участие дольщики «Ганза-Сервис», «Вивагс», «Мы строим дом» и других проблемных объектов. В том числе митингующие требовали ускорить принятие поправок в региональное законодательство, позволяющих выделять землю для завершения строительства проблемных домов.