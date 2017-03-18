Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14События недели в фотографиях
12Первая женщина в космосе
16Неслабый пол
17:49 (мск), источник: Volga News

На празднование воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на площадь Куйбышева пришли около 10 тыс. человек

В субботу, 18 марта, в России широко отмечается трехлетняя годовщина воссоединения с Республикой Крым. В Самаре праздничные мероприятия прошли на главной площади губернии — площади им. Куйбышева.

Жителей и гостей областной столицы с праздником поздравили губернатор Николай Меркушкин и председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Впервые в торжествах приняла участия крымская делегация, в Самару приехали министр курортов и туризма Республики Сергей Стрельбицкий, заместитель постоянного представителя Республики при президенте РФ Александр Степанян, глава администрации Сакского района Крыма Галина Мирошниченко, председатель Сакского районного совета Николай Россоловский.

В Самаре годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отмечалась масштабной танцевальной акцией «Россия — Крым: вместе навсегда!» Соведущей праздника стала студентка первого курса института культуры Екатерина Жирнова, которая приехала в 2016 г. получать образование Самару из Симферополя. «Три года назад я еще училась в школе, но я и тогда считала, что произошедшие события — это возвращение Крыма на родину, я очень рада, что мы теперь вместе», — вспомнила события трехлетней давности студентка.

С 13:00 каждый пришедший на площадь, а всего 18 марта в праздничных мероприятиях приняло участие около 10 тыс. человек, мог взять на площади Куйбышева урок танцев. Здесь работали несколько танцевальных площадок и проводились мастер-классы по танцам разных стилей и направлений. Востребованной в этот холодный и промозглый день стала и массовая фитнес-зарядка, проведенная командой фитнес-аэробики.

В 14:00 Виктор Сазонов и Сергей Стрельбицкий открыли творческий танцевальный конкурс среди студенческих коллективов. «Сегодня в нашей стране всенародный праздник. Три года назад мы испытали настоящее счастье и гордость за нашу страну. Крым вернулся в состав России, этой исторической справедливости мы ждали больше 20 лет», — сказал председатель думы.

Сергей Стрельбицкий передал жителям губернии приветственный адрес от главы Республики Крым Сергея Аксенова. «Три года назад жители Крыма и Севастополя сделали исторический выбор в пользу достойного будущего в семье братских народов Российской Федерации. Почти четверть века мы были разделены искусственными границами, но все эти годы Россия оставалась для крымчан и севастопольцев родиной», — привел слова Аксенова Сергей Стрельбицкий. От себя он добавил, что Крым всегда ощущал поддержку России, поддержку Самарской области. «Все то, чего мы добились за три года, сделано благодаря и вашей поддержке», — обращаясь к самарцам, сказал он.

В танцевальном состязании-конкурсе, который стал украшением праздничных мероприятий, сразились восемь студенческих команд. В упорной борьбе, по итогам двух туров, победителем стала команда Самарского государственного социально-педагогического университета «Garage band». Награду победителям, туристическую поездку в студенческий творческий лагерь Республики Крым, вручил губернатор Николай Меркушкин. «Хочется сказать огромное спасибо организаторам за такой праздник. Спасибо за то, что мы сегодня здесь все собрались», — сказала капитан команды-победительницы Эвелина Бакалина.

«Мы все прекрасно понимаем, что произошло три года назад — была устранена величайшая несправедливость, произошедшая 25 лет назад во время развала страны, когда Крым оказался за пределами Российского государства. Но справедливость восторжествовала, и это победа крымчан, их инициатива, которую поддержал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин», — отметил Николай Меркушкин. Глава региона напомнил, что три года назад жители Самарской области одними из первых в стране откликнулись на призыв помочь республике.

«Наша губерния стала побратимом Сакского района Крыма, в течение трех недель наши жители собрали более 60 млн руб. на помощь крымчанам. Сегодня, на этом празднике я хочу сказать слова особой благодарности жителям Самарской области за оказанную помощь», — сказал руководитель области. Николай Меркушкин сообщил, что нашими общими усилиями был восстановлен мемориальный комплекс «Девяти Героев Советского Союза» в Сакском районе, отремонтирована часть детских садов и школ, отделение районной больницы.

«Мы эту работу будем продолжать и дальше, наши волонтеры работают там уже три года, и как мне сейчас сказали гости из Крыма, самарские волонтеры каждый год признаются лучшими», — сказал губернатор.

Глава региона добавил, что вся страна проводит огромную работу в Крыму — строится Керченский мост, восстанавливается энергетический комплекс, модернизируется инфраструктура республики.

«Мы вместе сделаем все, чтобы мы всегда оставались единой семьей, Крым всегда был вместе с Россией, а наша страна всегда была великой», — в завершение сказал Николай Меркушкин.
Финалом праздничных мероприятий на площади Куйбышева стало исполнение «Севастопольского вальса» всеми присутствующими на площади.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Группа черных риелторов в Самаре предстала перед судом
Трамп заявил, что ФРГ задолжала НАТО и США «огромные суммы»
Назван окончательный список кандидатов в президенты Франции
Шипулин завоевал золото в пасьюте на этапе Кубка мира в Норвегии
Эрдоган призвал живущих в ЕС граждан Турции иметь по пять детей
Отец и брат нападавшего в аэропорту Парижа арестованы полицией
Умер заслуженный хоккейный тренер и телеведущий Сергей Гимаев
Полиция установила личность подозреваемого в смерти Ким Чен Нама
Спорт
АПЛ: Кин атакует Моуринью, Гвардиола все еще не хочет меняться О самом интересном в 29-м туре АПЛ
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь