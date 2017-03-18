На празднование воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на площадь Куйбышева пришли около 10 тыс. человек

Жителей и гостей областной столицы с праздником поздравили губернатор Николай Меркушкин и председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Впервые в торжествах приняла участия крымская делегация, в Самару приехали министр курортов и туризма Республики Сергей Стрельбицкий, заместитель постоянного представителя Республики при президенте РФ Александр Степанян, глава администрации Сакского района Крыма Галина Мирошниченко, председатель Сакского районного совета Николай Россоловский.

В Самаре годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отмечалась масштабной танцевальной акцией «Россия — Крым: вместе навсегда!» Соведущей праздника стала студентка первого курса института культуры Екатерина Жирнова, которая приехала в 2016 г. получать образование Самару из Симферополя. «Три года назад я еще училась в школе, но я и тогда считала, что произошедшие события — это возвращение Крыма на родину, я очень рада, что мы теперь вместе», — вспомнила события трехлетней давности студентка.

С 13:00 каждый пришедший на площадь, а всего 18 марта в праздничных мероприятиях приняло участие около 10 тыс. человек, мог взять на площади Куйбышева урок танцев. Здесь работали несколько танцевальных площадок и проводились мастер-классы по танцам разных стилей и направлений. Востребованной в этот холодный и промозглый день стала и массовая фитнес-зарядка, проведенная командой фитнес-аэробики.

В 14:00 Виктор Сазонов и Сергей Стрельбицкий открыли творческий танцевальный конкурс среди студенческих коллективов. «Сегодня в нашей стране всенародный праздник. Три года назад мы испытали настоящее счастье и гордость за нашу страну. Крым вернулся в состав России, этой исторической справедливости мы ждали больше 20 лет», — сказал председатель думы.

Сергей Стрельбицкий передал жителям губернии приветственный адрес от главы Республики Крым Сергея Аксенова. «Три года назад жители Крыма и Севастополя сделали исторический выбор в пользу достойного будущего в семье братских народов Российской Федерации. Почти четверть века мы были разделены искусственными границами, но все эти годы Россия оставалась для крымчан и севастопольцев родиной», — привел слова Аксенова Сергей Стрельбицкий. От себя он добавил, что Крым всегда ощущал поддержку России, поддержку Самарской области. «Все то, чего мы добились за три года, сделано благодаря и вашей поддержке», — обращаясь к самарцам, сказал он.

В танцевальном состязании-конкурсе, который стал украшением праздничных мероприятий, сразились восемь студенческих команд. В упорной борьбе, по итогам двух туров, победителем стала команда Самарского государственного социально-педагогического университета «Garage band». Награду победителям, туристическую поездку в студенческий творческий лагерь Республики Крым, вручил губернатор Николай Меркушкин. «Хочется сказать огромное спасибо организаторам за такой праздник. Спасибо за то, что мы сегодня здесь все собрались», — сказала капитан команды-победительницы Эвелина Бакалина.

«Мы все прекрасно понимаем, что произошло три года назад — была устранена величайшая несправедливость, произошедшая 25 лет назад во время развала страны, когда Крым оказался за пределами Российского государства. Но справедливость восторжествовала, и это победа крымчан, их инициатива, которую поддержал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин», — отметил Николай Меркушкин. Глава региона напомнил, что три года назад жители Самарской области одними из первых в стране откликнулись на призыв помочь республике.

«Наша губерния стала побратимом Сакского района Крыма, в течение трех недель наши жители собрали более 60 млн руб. на помощь крымчанам. Сегодня, на этом празднике я хочу сказать слова особой благодарности жителям Самарской области за оказанную помощь», — сказал руководитель области. Николай Меркушкин сообщил, что нашими общими усилиями был восстановлен мемориальный комплекс «Девяти Героев Советского Союза» в Сакском районе, отремонтирована часть детских садов и школ, отделение районной больницы.

«Мы эту работу будем продолжать и дальше, наши волонтеры работают там уже три года, и как мне сейчас сказали гости из Крыма, самарские волонтеры каждый год признаются лучшими», — сказал губернатор.

Глава региона добавил, что вся страна проводит огромную работу в Крыму — строится Керченский мост, восстанавливается энергетический комплекс, модернизируется инфраструктура республики.

«Мы вместе сделаем все, чтобы мы всегда оставались единой семьей, Крым всегда был вместе с Россией, а наша страна всегда была великой», — в завершение сказал Николай Меркушкин.

Финалом праздничных мероприятий на площади Куйбышева стало исполнение «Севастопольского вальса» всеми присутствующими на площади.