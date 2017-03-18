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15:27 (мск), источник: Фонтанка

На Марсовом поле собралось не менее полутысячи человек

На Марсовом поле начался градозащитный митинг.

Как передает корреспондент «Фонтанки», по данным на 14.00, в центре Петербурга на митинг собралось не менее 500 человек. На данный момент люди продолжают собираться на митинг, вокруг Марсова поля стоят автозаки.

Напомним, что 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что вопрос о передаче Исаакиевского собора решен. Это вызвало неоднозначную реакцию: общество разделилось на сторонников и противников переезда музея и передачи храма РПЦ.

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Оппозиция подала в суд с целью оспорить опубликованные Смольным распоряжения о плане-передаче храма. Однако пока все иски проиграны. Депутаты Борис Вишневский, Максим Резник, Сергей Трохманенко, Оксана Дмитриева и Алексей Ковалев проводили уже трижды акции против передачи: народный сход на Исаакиевской площади, митинг на Марсовом поле и протестный хоровод вокруг собора.

Правозащитник Динар Идрисов с группой активистов провел дважды пикеты в здании музея-храма, после чего депутаты «Единой России» заявили об оскорблении чувств верующих. Сторонники передачи проводили несколько малочисленных акций-пикетов, после чего в РПЦ приняли решение провести два крестных хода вокруг храма. На них после рассылки циркуляра по всем приходам о необходимости явиться пришло несколько тысяч человек.

Распоряжение о плане-передаче Исаакиевского собора было издано в Смольном 30 декабря 2016 года, однако никакой официальной заявки от РПЦ в комитет по имущественным отношениям не поступало, в связи с чем чиновники говорят лишь о возможной передаче, а не запуске официальной процедуры.

Тем не менее 13 марта в комитете по культуре прошло совещание, в рамках которого музею поручили просчитать возможность вывоза 26 тысяч экспонатов из здания собора

Якобы предлагалось, в числе прочего, просчитать, можно ли перевезти все ценности к Пасхе, 16 апреля. Именно на этом дне настаивали в ЗакСе и Совете ректоров.

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