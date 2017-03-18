На Марсовом поле собралось не менее полутысячи человек
На Марсовом поле начался градозащитный митинг.
На Марсовом поле начался градозащитный митинг.
Как передает корреспондент «Фонтанки», по данным на 14.00, в центре Петербурга на митинг собралось не менее 500 человек. На данный момент люди продолжают собираться на митинг, вокруг Марсова поля стоят автозаки.
Напомним, что 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что вопрос о передаче Исаакиевского собора решен. Это вызвало неоднозначную реакцию: общество разделилось на сторонников и противников переезда музея и передачи храма РПЦ.
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Якобы предлагалось, в числе прочего, просчитать, можно ли перевезти все ценности к Пасхе, 16 апреля. Именно на этом дне настаивали в ЗакСе и Совете ректоров.