На Крым надвигаются ливни, мокрый снег и шторм

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в связи с прохождением фронтальных разделов в Крыму 19 марта и ночью 20 марта ожидаются сложные погодные условия: сильные дожди, в горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. Усиление юго-западного ветра, 20−25 м/с», — уточнили в ведомстве.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), на днях на крымском полуострове опять похолодало — в отдельных районах температура воздуха достигла нулевой отметки. При этом на Ангарском перевале в районе полудня в пятницу пошел снег.