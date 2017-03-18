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22:10 (мск), источник: РИА Крым

На Крым надвигаются ливни, мокрый снег и шторм

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 19 марта и ночь 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в связи с прохождением фронтальных разделов в Крыму 19 марта и ночью 20 марта ожидаются сложные погодные условия: сильные дожди, в горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. Усиление юго-западного ветра, 20−25 м/с», — уточнили в ведомстве.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), на днях на крымском полуострове опять похолодало — в отдельных районах температура воздуха достигла нулевой отметки. При этом на Ангарском перевале в районе полудня в пятницу пошел снег.

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