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15:08 (мск), источник: Фонтанка

На Васильевском острове на петербурженку упал дорожный знак

Сильный ветер обрушил дорожный знак на Васильевском острове на голову проходящей мимо женщины.

Источник: РИА "Новости"

Пострадавшую увезли на скорой, но вскоре отпустили.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе районной администрации, инцидент произошел рядом с домом 11 по Кадетской линии в начале восьмого вечера 17 марта.

Временный дорожный знак с бетонным основанием порывом ветра опрокинуло на 35-летнюю прохожую. Женщину увезли на карете скорой, но от госпитализации она отказалась.

О сильном ветре, скорость которого может достигать 18 метров в секунду, в четверг предупреждали спасатели. Днем 17 марта ветер также уронил светофор у Египетского моста. Провисающие провода частично перекрыли движение.

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