На Васильевском острове на петербурженку упал дорожный знак
Сильный ветер обрушил дорожный знак на Васильевском острове на голову проходящей мимо женщины.
Сильный ветер обрушил дорожный знак на Васильевском острове на голову проходящей мимо женщины.
Пострадавшую увезли на скорой, но вскоре отпустили.
Как сообщили «Фонтанке» в
Временный дорожный знак с бетонным основанием порывом ветра опрокинуло на 35-летнюю прохожую. Женщину увезли на карете скорой, но от госпитализации она отказалась.
О сильном ветре, скорость которого может достигать 18 метров в секунду, в четверг предупреждали спасатели. Днем 17 марта ветер также уронил светофор у Египетского моста. Провисающие провода частично перекрыли движение.