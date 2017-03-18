В Краснодаре прошел митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

В Краснодаре прошел митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией. На Пушкинской площади краевой столицы собрались более 11 тысяч кубанцев — представители власти, местных отделений политических партий, общественники, казаки и студенты.

«Первой, кто протянул руку помощи Крыму, была Кубань. И сегодня между регионами развиваются отношения в различных сферах», — обратился к собравшимся Николай Денисов.

В трудную минуту тысячи казаков откликнулись на призыв крымчан о помощи. Под руководством атамана Николая Долуды буквально за сутки они переправились в Крым. Провели на полуострове три с половиной недели, с честью выполнив свою миссию.

Празднование воссоединения Крыма и России особенно важно для молодежи, отметила член регионального штаба краевого отделения «Молодой Гвардии» Алина Исаева. «Подрастающее поколение видит и чувствует величие Родины, потому что Крым — это наша история и наша гордость. Это наша земля, где три года назад восторжествовала историческая правда и справедливость», — сказала она.