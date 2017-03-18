Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1185-летие Наины Ельциной
8Тайский День слона
16Неслабый пол
21:51 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре прошел митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

На Пушкинской площади краевой столицы собрались более 11 тысяч кубанцев.

В Краснодаре прошел митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией. На Пушкинской площади краевой столицы собрались более 11 тысяч кубанцев — представители власти, местных отделений политических партий, общественники, казаки и студенты.

«Первой, кто протянул руку помощи Крыму, была Кубань. И сегодня между регионами развиваются отношения в различных сферах», — обратился к собравшимся Николай Денисов.

В трудную минуту тысячи казаков откликнулись на призыв крымчан о помощи. Под руководством атамана Николая Долуды буквально за сутки они переправились в Крым. Провели на полуострове три с половиной недели, с честью выполнив свою миссию.

Празднование воссоединения Крыма и России особенно важно для молодежи, отметила член регионального штаба краевого отделения «Молодой Гвардии» Алина Исаева. «Подрастающее поколение видит и чувствует величие Родины, потому что Крым — это наша история и наша гордость. Это наша земля, где три года назад восторжествовала историческая правда и справедливость», — сказала она.

После митинга на площади прошел концерт лучших профессиональных творческих коллективов Кубани, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Скончалась олимпийская чемпионка по гимнастике
Трамп заявил, что ФРГ задолжала НАТО и США «огромные суммы»
Назван окончательный список кандидатов в президенты Франции
Шипулин завоевал золото в пасьюте на этапе Кубка мира в Норвегии
Власти США объявили конкурс проектов стены на границе с Мексикой
В Брюсселе в результате взрыва обрушилась часть здания
Известный тренер и комментатор Сергей Гимаев умер во время матча
Число жертв наводнений в Перу возросло до 72 человек
Спорт
Потеря нашего хоккея: умер Сергей Гимаев В субботу на 63-м году жизни скончался прославленный советский хоккеист и тренер Сергей Гимаев
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь