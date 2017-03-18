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20:40 (мск), источник: "Российская газета"

Волгоградцы отпраздновали годовщину воссоединения Крыма с Россией

Третью годовщину воссоединения Крыма с Россией широко празднуют в Волгограде.

На набережной прошел митинг-концерт, на котором собрались тысячи горожан. Это и школьники, и студенты, спортсмены, военнослужащие, ветераны, представители общественных организаций, да и просто неравнодушные граждане, ратующие за то, что справедливость восторжествовала.

День в Волгограде выдался солнечным. Детские студии организовали выставку работ юных волгоградцев на тему воссоединения с Крымом. Каждый мог сфотографироваться с актерами в национальных костюмах народов, проживающих в многонациональной России.

Для волгоградцев развернули интерактивные площадки. На одной из них любой желающий мог на иллюстрированной карте Крыма проложить индивидуальный туристический маршрут.

Здесь собрались и именитые спортсмены, а также известные байкеры «Ночные волки».

— Крым вернулся домой навсегда. Этот день — праздник для всей нашей страны. От имени поколения победителей прошу вас беречь Родину и сохранять мир, который достался нам такой дорогой ценой, — заявил ветеран Великой Отечественной войны Владимир Туров.

Фронтовику уже 97 лет, но он остается активным и не теряет интереса к судьбе родного города и страны.

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