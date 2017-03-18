Половину торговых павильонов с янтарём перенесут с улицы Черняховского к Центральному рынку
Остальные предприниматели будут работать во внутреннем дворе Музея янтаря.
Остальные предприниматели будут работать во внутреннем дворе Музея янтаря.
На новую торговую площадку за стенами Музея янтаря переедет девять из 22 предпринимателей, которые сейчас продают сувенирную продукцию на улице Черняховского. Ещё девять бизнесменов откроют точки возле Центрального рынка, а четверо — получат компенсацию. Об этом заявил врио
Часть владельцев объектов, которые не приняли предложение о переходе во внутренний дворик Музея янтаря, частично согласились на перенос в другие места, которые предлагал муниципалитет. Город предоставил
По словам чиновника, в течение восьми месяцев велись переговоры со всеми предпринимателями с улицы Черняховского. Такой вариант устраивает почти всех торговцев янтарём и сувенирной продукцией.
Региональные власти решили убрать палатки с улицы Черняховского и перенести их на участок к Верхнему озеру за стены Музея янтаря. Для торговых точек разработана новая концепция внешнего вида. Саму территорию для палаток выложат брусчаткой, а на берегу организуют причал с прогулочными лодками. Всего планируют создать две янтарные ярмарки: у башни Дона и у башни Врангеля. В декабре этот вопрос также обсуждался на областном Совете по культуре.
Ранее врио губернатора Антон Алиханов поручил разобраться с «янтарной порнографией» на улице Черняховского. Он попросил привести палатки в порядок и придать единый облик.