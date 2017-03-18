Половину торговых павильонов с янтарём перенесут с улицы Черняховского к Центральному рынку

На новую торговую площадку за стенами Музея янтаря переедет девять из 22 предпринимателей, которые сейчас продают сувенирную продукцию на улице Черняховского. Ещё девять бизнесменов откроют точки возле Центрального рынка, а четверо — получат компенсацию. Об этом заявил врио вице-премьера регионального правительства Гарри Гольдман на Совете по культуре при губернаторе в пятницу, 17 марта.

Часть владельцев объектов, которые не приняли предложение о переходе во внутренний дворик Музея янтаря, частично согласились на перенос в другие места, которые предлагал муниципалитет. Город предоставил пять-семь вариантов для размещения, и из них выбрали место в районе Центрального рынка. А часть объектов, как я понимаю, будут 21 апреля демонтированы, когда у них заканчивается срок. Им будет предоставлена компенсация, согласно законодательству, — сообщил Гольдман.

По словам чиновника, в течение восьми месяцев велись переговоры со всеми предпринимателями с улицы Черняховского. Такой вариант устраивает почти всех торговцев янтарём и сувенирной продукцией.

Региональные власти решили убрать палатки с улицы Черняховского и перенести их на участок к Верхнему озеру за стены Музея янтаря. Для торговых точек разработана новая концепция внешнего вида. Саму территорию для палаток выложат брусчаткой, а на берегу организуют причал с прогулочными лодками. Всего планируют создать две янтарные ярмарки: у башни Дона и у башни Врангеля. В декабре этот вопрос также обсуждался на областном Совете по культуре.

Ранее врио губернатора Антон Алиханов поручил разобраться с «янтарной порнографией» на улице Черняховского. Он попросил привести палатки в порядок и придать единый облик.