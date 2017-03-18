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21:22 (мск), источник: Prokazan.ru

Около 500 вкладчиков банков Татарстана и дольщиков вышли на митинг в Казани

Митинг продолжался чуть больше часа.

Около 500 вкладчиков банков Татарстана, у которых была отозвана лицензия, собрались на санкционированный властями митинг в Казани. Об этом сообщает «Коммерсант».

Митинг начался в 12:00 и продолжался чуть больше часа. Среди его участников были представители юридических лиц, физические лица, все они требовали вернуть им деньги.

Также к митингующим вкладчикам присоединились дольщики строительных компаний «ФОН» и «Свей» и противники строительства мусоросжигательного завода. Участникам митинга раздали черные шарики и плакаты.

3 марта Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка, его партнера Интехбанка и Анкор банка.

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