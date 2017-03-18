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16:23 (мск), источник: Калининград.Ru

Напротив Королевских ворот в Калининграде планируют обустроить сквер в честь Андрея Болотова

На обновлённой площадке появится бюст писателя.

Напротив Королевских ворот в Калининграде планируют обустроить сквер в честь писателя и просветителя Андрея Болотова. С таким предложением на заседании Совета по культуре при губернаторе выступила директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова в пятницу, 17 марта.

Об Андрее Болотове не очень много известно в нашем городе, но это был совершенно замечательный человек, энциклопедист. Мы предлагаем создать сквер его имени напротив Королевских ворот. Сейчас это неухоженное место напротив памятника, и я думаю, оно требует своего внимания. У нас возникла идея установить бюст Болотову, просветителю, человеку, который участвовал в Гросс-Егерсдорфском сражении, дворянину, философу. Он был переводчиком практически у всех губернаторов, когда Пруссия была частью Российской Империи, — рассказала Сивкова.

Директор музея предложила благоустроить сквер на пересечении улицы Фрунзе и Литовского вала. Авторы концепции рассчитывают замостить площадь, построить полукруглую памятную стенку, на которой можно выгравировать цитаты из «Записок» Болотова, а в центре — установить бюст просветителю. По периметру сквера будут располагаться скамейки и озеленение.

Сивкова рассказала совету, что сотрудники исторического парка в Богородинске, где провёл большую часть жизни один из основателей агрономии Андрей Болотов, готовы предоставить Калининграду яблони. Кроме того, авторы проекта хотят посадить в клумбах картофель, который популяризировал в России просветитель.

Члены Совета по культуре одобрили идею благоустройства сквера и увековечивания памяти Андрея Болотова. Участники заседания обеспокоились лишь тем, что место рекреации находится на пересечении двух крупных улиц, загруженных автомобилями. Машины могут помешать отдыху людей.

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