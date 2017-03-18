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17:57 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре на 9 площадках города отметят Всемирный День поэзии

Как сообщает samru.ru, в Самаре устроят День поэзии — 21 марта сразу на 9 площадках города:

— в Самарской областной научной библиотеке (пр. Ленина, 14А) состоится презентация книги победителя VIII Литературного турнира Татьяны Губановой «Песни Офелии»; начало в 18:00, вход свободный.

— в открытой студии «Art+F4» (Ленинградская, 77, комната 404) пройдёт воркшоп по книге художника, поэта, прозаика и культуртрегера Вики Сушко; начало в 18:00, вход свободный.

— в чайном клубе «Чайковский» (Фрунзе, 111) вас будет ждать выступление Poetry Collection, первого сценического проекта в Самаре с участием молодых поэтов; начало в 19:00, вход 100 рублей.

— в «Zombie — BAR» вы услышите качественную маргинальную поэзию от участников лит-группировки Веселье ЕбиниZера; начало в 18:00, вход свободный.

— тайм-кафе «Синергия» Самара (Фрунзе, 67/69) представит вам сразу два поэтических действа: постановку молодёжного театра «Лестница» на стихи великих поэтов и выступление яркого автора Романа Самсонова; начало в 18:00, вход по тарифам антикафе (2 рубля в минуту, стоп-чек — 450 рублей).

— Музей Модерна (Фрунзе, 159) и дискуссионная студия «Контрапункт» представят вам срез стихов 21-го зарубежного поэта; начало в 18:30.

— в тайм-кофейне «New York Coffee» (Фрунзе, 91) произойдёт похожее, но уже со стихами 15-ти самарских авторов; начало в 18:00, вход по тарифам антикафе (2,5 рубля в минуту, с грин-картой 2 рубля в минуту).

— в Самарской юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) — гала-концерт самарских лауреатов фестиваля, сольник широко известного в узких кругах поэта Семёна Безгинова и постановка молодёжного ЛитО Поэтическая Мастерская; начало в 18:00.

— закрытие фестиваля и общие свободные читки авторов со всех площадок — в 22:00 в баре «Голодная Пиранья» (ул. Фрунзе, 96), вход свободный.

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