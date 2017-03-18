В Самаре на 9 площадках города отметят Всемирный День поэзии
Как сообщает samru.ru, в Самаре устроят День поэзии — 21 марта сразу на 9 площадках города:
Как сообщает samru.ru, в Самаре устроят День поэзии — 21 марта сразу на 9 площадках города:
— в Самарской областной научной библиотеке (пр. Ленина, 14А) состоится презентация книги победителя VIII Литературного турнира Татьяны Губановой «Песни Офелии»; начало в 18:00, вход свободный.
— в открытой студии «Art+F4» (Ленинградская, 77, комната 404) пройдёт воркшоп по книге художника, поэта, прозаика и культуртрегера Вики Сушко; начало в 18:00, вход свободный.
— в чайном клубе «Чайковский» (Фрунзе, 111) вас будет ждать выступление Poetry Collection, первого сценического проекта в Самаре с участием молодых поэтов; начало в 19:00, вход 100 рублей.
— в «Zombie — BAR» вы услышите качественную маргинальную поэзию от участников
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— Музей Модерна (Фрунзе, 159) и дискуссионная студия «Контрапункт» представят вам срез стихов 21-го зарубежного поэта; начало в 18:30.
— в
— в Самарской юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) —
— закрытие фестиваля и общие свободные читки авторов со всех площадок — в 22:00 в баре «Голодная Пиранья» (ул. Фрунзе, 96), вход свободный.