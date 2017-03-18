СМИ: Трамп перепутал ирландскую пословицу со стихами нигерийского поэта
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Любимая «ирландская пословица» президента США Дональда Трампа оказалась строчкой из стихотворения нигерийского
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Любимая «ирландская пословица» президента США Дональда Трампа оказалась строчкой из стихотворения нигерийского
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Сразу после того, как слова американского президента попали в СМИ, ирландские пользователи соцсетей стали писать, что никогда не слышали такой пословицы. Наиболее любознательные выяснили, что впервые эти строчки были опубликованы на сайте PoemHunter и являются частью стихотворения нигерийца Альбашера Адама Альхасана.
Альхасан, работающий менеджером в банке, рассказал журналистам, что написал стихотворение больше 10 лет назад, когда учился в колледже. Тогда он и подумать не мог, что его слова будут цитировать «на таком уровне», признался молодой человек.
«Может, мне не стоило становиться банкиром, надо было остаться поэтом», — пошутил Альхасан.