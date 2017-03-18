Вниманию отъезжающих: в Румынии на выходные прогнозируются наводнения

КИШИНЕВ, 18 марта — Sputnik. Румынские гидрометеорологи объявили желтый код опасности, предупреждая о наводнении в девяти округах Румынии.

Начиная с полудня субботы и до понедельника включительно, гидрометеорологи прогнозируют наводнение рек бассейнов Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someşul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Bega, Timiş.

Таким образом, в период с субботы, 16.00, по понедельник, 12:00, учитывая гидрометеорологические прогнозы обильных осадков, таяния снега и распространения воды на склонах малых и больших рек, возможно значительное увеличение потоков и уровней вод в бассейнах вышеупомянутых рек.