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15:49 (мск), источник: Sputnik.md

Вниманию отъезжающих: в Румынии на выходные прогнозируются наводнения

Молдавские граждане, намеревающиеся в ближайшие дни отправиться в Румынию, должны быть внимательны, поскольку в стране объявлен код желтый метеоопасности.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 марта — Sputnik. Румынские гидрометеорологи объявили желтый код опасности, предупреждая о наводнении в девяти округах Румынии.

Начиная с полудня субботы и до понедельника включительно, гидрометеорологи прогнозируют наводнение рек бассейнов Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someşul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Bega, Timiş.

Таким образом, в период с субботы, 16.00, по понедельник, 12:00, учитывая гидрометеорологические прогнозы обильных осадков, таяния снега и распространения воды на склонах малых и больших рек, возможно значительное увеличение потоков и уровней вод в бассейнах вышеупомянутых рек.

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