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21:54 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Новороссийске установили памятник Василию Маргелову

Бюст легендарного командующего Воздушно-десантными войсками СССР установили в новом сквере на территории Цемесской рощи.

В Новороссийске обустраивают сквер имени В. Ф. Маргелова. Новая зеленая зона расположилась на территории Цемесской рощи в районе воинской части ВДВ.

Администрация города приобрела и установила в сквере бюст легендарного генерала армии, командующего Воздушно-десантными войсками СССР.

Василий Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

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