В Новороссийске установили памятник Василию Маргелову

В Новороссийске обустраивают сквер имени В. Ф. Маргелова. Новая зеленая зона расположилась на территории Цемесской рощи в районе воинской части ВДВ.

Администрация города приобрела и установила в сквере бюст легендарного генерала армии, командующего Воздушно-десантными войсками СССР.