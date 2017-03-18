В Новороссийске установили памятник Василию Маргелову
Бюст легендарного командующего
Бюст легендарного командующего
В Новороссийске обустраивают сквер имени В. Ф. Маргелова. Новая зеленая зона расположилась на территории Цемесской рощи в районе воинской части ВДВ.
Администрация города приобрела и установила в сквере бюст легендарного генерала армии, командующего
Василий Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом, сообщили ГТРК «Кубань» в