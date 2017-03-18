В федеральную собственность передадут трассу Краснодар-Темрюк-хутор Белый
Эту работу планируют завершить до конца 2017 года.
Эту работу планируют завершить до конца 2017 года.
Трасса
«Игорь Левитин напомнил, что в сентябре прошлого года Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета в Керчи дал порядка 20 поручений по развитию транспортной сети на Юге.
Помощник Президента поблагодарил губернатора Кубани, власти Крыма и федеральное Министерство транспорта за активную работу в решении поставленных задач, отметив, что эту совместную деятельность необходимо продолжать. В первую очередь, речь идет о развитии ближних и дальних подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.
Вениамин Кондратьев, в свою очередь, подчеркнул, что Краснодарский край готовится передать дорогу
Кроме того, для региона важна позиция Федерации в определении сроков строительства Дальнего западного обхода Краснодара. Без поддержки федерального центра начать этот проект невозможно, подчеркнул губернатор.
— Нет смысла говорить о реконструкции дороги М4 Дон или трассы
Вениамин Кондратьев также обратил внимание помощника Президента на необходимости реконструкции подъезда к Краснодару. Обновление данной федеральной дороги поможет избежать многокилометровых пробок на въезде в краевую столицу.
Кроме того, среди оперативных вопросов, решение которых требует поддержки федеральной власти, губернатор отметил разработку четкой дорожной карты по строительству путепроводов над железнодорожным полотном.
— Сегодня у нас 19 проблемных точек, прежде всего, это переезды в Славянке-на— Кубани и Тимашевске. Развитие городов тормозится