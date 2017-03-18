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21:58 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

В федеральную собственность передадут трассу Краснодар-Темрюк-хутор Белый

Эту работу планируют завершить до конца 2017 года.

Трасса Краснодар-Темрюк-хутор Белый до конца 2017 года будет передана в федеральную собственность. Об этом Вениамин Кондратьев заявил в ходе совещания по исполнению поручений Президента РФ по вопросам развития транспортной инфраструктуры Юга России. Мероприятие под председательством помощника главы государства Игоря Левитина состоялось 18 марта в Москве. Эту работу планируют завершить до конца 2017 года. На совещании обсудили вопросы строительства Дальнего западного обхода Краснодара и обновления федеральной дороги на подъезде к кубанской столице, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Игорь Левитин напомнил, что в сентябре прошлого года Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета в Керчи дал порядка 20 поручений по развитию транспортной сети на Юге.

Помощник Президента поблагодарил губернатора Кубани, власти Крыма и федеральное Министерство транспорта за активную работу в решении поставленных задач, отметив, что эту совместную деятельность необходимо продолжать. В первую очередь, речь идет о развитии ближних и дальних подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.

Вениамин Кондратьев, в свою очередь, подчеркнул, что Краснодарский край готовится передать дорогу Краснодар-Темрюк-хутор Белый в федеральную собственность. Эту работу планируют завершить до конца 2017 года.

Кроме того, для региона важна позиция Федерации в определении сроков строительства Дальнего западного обхода Краснодара. Без поддержки федерального центра начать этот проект невозможно, подчеркнул губернатор.

— Нет смысла говорить о реконструкции дороги М4 Дон или трассы Краснодар-Темрюк-хутор Белый, если между ними не будет удобного соединения. В противном случае этот перешеек станет проблемой, которую все равно рано или поздно придется разруливать, — отметил глава Кубани.

Вениамин Кондратьев также обратил внимание помощника Президента на необходимости реконструкции подъезда к Краснодару. Обновление данной федеральной дороги поможет избежать многокилометровых пробок на въезде в краевую столицу.

Кроме того, среди оперативных вопросов, решение которых требует поддержки федеральной власти, губернатор отметил разработку четкой дорожной карты по строительству путепроводов над железнодорожным полотном.

— Сегодня у нас 19 проблемных точек, прежде всего, это переезды в Славянке-на— Кубани и Тимашевске. Развитие городов тормозится из-за невозможности просто проехать через железную дорогу. Наличие здесь путепроводов для края — приоритетный вопрос, — акцентировал Вениамин Кондратьев, — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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