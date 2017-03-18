Более семи тысяч нижегородцев приняли участие в митинге в честь годовщины вхождения Крыма в состав России
Более семи тысяч нижегородцев приняли участие в митинге в честь годовщины вхождения Крыма в состав России. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
Более семи тысяч нижегородцев приняли участие в митинге в честь годовщины вхождения Крыма в состав России. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
Согласно информации от правоохранительных органов,
Напомним, что митинги в честь возвращения Крыма в состав России проходили в Нижнем Новгороде 18 марта 2014, 2015 и 2016 годов. Россия и Республика Крым подписали соглашение о принятии Крыма и города Севастополя в состав РФ 18 марта 2014 года.
СПРАВКА
Полуостров Крым расположен в северной части Черного моря. На севере Крым граничит с Украиной, от которой ее отделяет Перекопский перешеек. В 1954 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Крым был передан в состав Украинской ССР (указ президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года). 20 января 1991 года в Крыму состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР как отдельного субъекта СССР, в котором приняли участие 1,4 млн граждан (81,37% избирателей). 12 февраля 1991 года Верховный совет Украины принял закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики».
18 марта 2014 года по итогам референдума жителей Крыма, Республика Крым и город федерального значения Севастополь были присоединены к составу России. Большая часть полуострова