Более семи тысяч нижегородцев приняли участие в митинге в честь годовщины вхождения Крыма в состав России

Согласно информации от правоохранительных органов, митинг-концерт прошел на пл. Народного Единства без происшествий, нарушений общественного порядка также зафиксировано не было. В митинге приняли участие не только представители общественных организаций и трудовых коллективов нижегородских промышленных предприятий, но политических партий страны, руководители основных конфессий.

Напомним, что митинги в честь возвращения Крыма в состав России проходили в Нижнем Новгороде 18 марта 2014, 2015 и 2016 годов. Россия и Республика Крым подписали соглашение о принятии Крыма и города Севастополя в состав РФ 18 марта 2014 года.

СПРАВКА

Полуостров Крым расположен в северной части Черного моря. На севере Крым граничит с Украиной, от которой ее отделяет Перекопский перешеек. В 1954 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Крым был передан в состав Украинской ССР (указ президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года). 20 января 1991 года в Крыму состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР как отдельного субъекта СССР, в котором приняли участие 1,4 млн граждан (81,37% избирателей). 12 февраля 1991 года Верховный совет Украины принял закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики».