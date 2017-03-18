Пилот Ryanair показал, что происходит в кабине пилота при сложной посадке
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В сети набирает популярность видео, снятое из кабины пилотов Boeing 737 во время посадки при сильном боковом ветре.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В сети набирает популярность видео, снятое из кабины пилотов Boeing 737 во время посадки при сильном боковом ветре.
Ролик опубликовал в Facebook командир воздушного судна авиакомпании Ryanair, польский пилот Артур Килак.
На видео невозмутимый летчик держит рвущийся из рук штурвал, смеется и разговаривает со вторым пилотом.
«Я всегда говорю, что месячную зарплату пилот получает за одну посадку. Вот я свою заработал именно в этот день… Люблю Boeing 737 за его стабильность в суровых условиях», — говорится в подписи к видео.
Пост собрал за два дня несколько тысяч лайков и репостов. Большинство комментаторов восхищаются мастерством летчика. Некоторые же выразили надежду, что когда они