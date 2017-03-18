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21:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фестиваль «Крымская весна» состоялся в Казани

Победительницей зрительского голосования стала студентка КФУ Мария Рябова.

18 марта в НКЦ «Казань» состоялся молодежный музыкальный патриотический фестиваль «Крымская весна». Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Народные акции в честь крымских событий проходят в Татарстане ежегодно. Как отметила заместитель председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова, можно по-разному служить своему Отечеству: защищать границы, укреплять своим трудом его мощь и силу, можно интеллектом, знаниями и учебой приближать лучшее будущее, а можно прославлять свою Родину в песнях — и фестиваль посвящен именно этому.

«Сегодня у Татарстана очень много связей с Крымом, и они очень плотные. И это не только крымские татары, но и все народы, которые проживают на территории Крымской Республики. Это и научные связи, и обмен студенческими кадрами, это и духовные связи, и культурные», — сказала политик и выразила уверенность в том, что Керченский мост станет новой артерией, которая даст обновленную жизнь Крыму.

«Последние три года мы с семьёй отдыхаем в Крыму, и я вижу, что там еще очень много проблем, которые требуют особого внимания. Но я думаю, что это все разрешимо, главное, что народ там готов к полнокровной российской жизни», — сказала Римма Ратникова.

Инициатива нынешнего фестиваля принадлежит Лиге студентов Республики Татарстан. Он прошел также при поддержке других молодежных и патриотических организаций. «Крымская весна» проходит по всей России, каждый регион проводит ее в своем формате. Студенчество Татарстана решило провести именно в творческом виде.

«Мы — та республика и то студенчество, которое сегодня является чемпионами страны в самом авторитетном фестивале Тулы “Студенческая весна”, и подтверждаем свой статус на всех мероприятиях в течение года. В мае нас ждет фестиваль в Туле, где придется подтверждать свой статус, и мы решили именно в таком формате присоединиться ко всероссийской акции и поддержать крымское студенчество. Студенты языком творчества выражают любовь к своей Родине. Мы поем о любви к стране и, в частности, о любви к Крыму. Крымский элемент так или иначе присутствует, потому что сегодня на сцене будут выступать в том числе студенты из Крыма», — сказал корреспонденту ИА «Татар-информ» председатель студенческого союза Татарстана Элькин Искендеров.

В фойе НКЦ «Казань» были организованы: выставка картин художников Крыма (Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова) и фотовыставка «Многоликий Татарстан» (Молодежная ассамблея народов Татарстана). Победительницей зрительского голосования первого фестиваля «Крымская весна» стала Мария Рябова, студентка КФУ. Всего в голосовании приняло участие 2300 человек.

В рамках фестиваля состоялась акция «Литературная карта России для молодежи Крыма» по сбору литературы о Республике Татарстан для передачи в библиотеки Крыма: любой пришедший на мероприятие мог принять участие в этой акции и подарить книгу. Академией творческой молодежи Татарстана была организована возможность отправить открытку в Крым перед началом фестиваля.

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