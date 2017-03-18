В Ялте на набережной появится «Книжная аллея»
Жителям и гостям курортной столицы Крыма будут прививать любовь к литературе.
Жителям и гостям курортной столицы Крыма будут прививать любовь к литературе.
В Ялте планируют открыть книжную аллею. Находиться она будет на одном из отрезков набережной. Работать будет в определенные дни, когда в Крыму будет проходить тематический фестиваль. Проводить его собираются в рамках совместного с
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Кроме
Проект «Книжная аллея» реализуется не только в России, но и в Греции. В перспективе будет проводиться во Франции, Италии, Индии и других зарубежных странах.