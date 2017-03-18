В Ялте на набережной появится «Книжная аллея»

В Ялте планируют открыть книжную аллею. Находиться она будет на одном из отрезков набережной. Работать будет в определенные дни, когда в Крыму будет проходить тематический фестиваль. Проводить его собираются в рамках совместного с Санкт-Петербургом проекта «Книжные аллеи».

— Уверен, что выставка-ярмарка станет ежегодным трендовым событием книжного мира международного уровня, а, вместе с тем, увеличит поток туристов на полуостров и привлечет инвесторов, — отметил председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Сергей Селезнев. — Этот проект в Санкт-Петербурге реализуется в течение двух лет. Его главная задача — популяризация чтения.

Кроме выставки-ярмарки книг в рамках фестиваля запланированы концерты и выступления писателей.

Проект «Книжная аллея» реализуется не только в России, но и в Греции. В перспективе будет проводиться во Франции, Италии, Индии и других зарубежных странах.