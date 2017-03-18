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16:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Ровенской области между протестующими и полицией произошли стычки

Согласно информации, на месте происшествия наблюдается внушительная очередь из автомобилей. Там находятся около 10 автомобилей с полицией и автобус со спецназом.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Ситуация на участке международной трассы Киев — Варшава в Сарненском районе Ровенской области остается напряженной, движение заблокировано. Об этом с места события передает корреспондент «112 Украина».

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Между протестующими и полицейскими произошли словесные перепалки, конфликт исчерпан.

«Несколько минут назад возник небольшой конфликт между правоохранителями и представителями людей, принимающих участие в акции. Все ограничилось пятиминутной словесной перепалкой, сейчас конфликт исчерпан», — сообщил корреспондент, добавив, что участие в акции принимают около сотни человек.

С ним уже пообщались представители районной власти, однако, когда движение будет разблокировано, пока неизвестно. Наблюдается внушительная очередь из автомобилей. На месте находятся около 10 автомобилей с полицией и автобус со спецназом.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области в субботу, 18 марта, копатели янтаря перекрыли участок международной трассы Киев — Варшава.

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