Волгоградцам обещают дожди в ближайшие трое суток

19 марта ночью без осадков, утром и днем пройдет кратковременный дождь. Ночью температура опустится до +1…+3ºС, днем +10…+12ºС, в регионе местами потеплеет до +14 днем, а ночью столбик термометра опустится до — 1ºС.

20 марта вновь будет кратковременный дождь. И вновь ночная температура воздуха до +3ºС, днем +10…+12ºС.

Небольшой дождь ожидается ночью и утром 21 марта. Ночью +1…+3ºС, днем +9…+11ºС. В области потеплеет до +12ºС.