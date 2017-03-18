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20:46 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцам обещают дожди в ближайшие трое суток

Ближайшие три дня в Волгограде и в области будут дождливыми, сообщают ВДТВ специалисты Волгоградского ЦГМС.

19 марта ночью без осадков, утром и днем пройдет кратковременный дождь. Ночью температура опустится до +1…+3ºС, днем +10…+12ºС, в регионе местами потеплеет до +14 днем, а ночью столбик термометра опустится до — 1ºС.

20 марта вновь будет кратковременный дождь. И вновь ночная температура воздуха до +3ºС, днем +10…+12ºС.

Небольшой дождь ожидается ночью и утром 21 марта. Ночью +1…+3ºС, днем +9…+11ºС. В области потеплеет до +12ºС.

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