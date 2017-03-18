Неизвестный напал на сотрудников скорой помощи в Москве
Пьяный мужчина напал на сотрудников бригады скорой помощи на Павелецкой площади в Москве. Об этом сообщили РИАМО в субботу, 18 марта, в
Пьяный мужчина напал на сотрудников бригады скорой помощи на Павелецкой площади в Москве. Об этом сообщили РИАМО в субботу, 18 марта, в
«Поступил звонок на службу “02” с сообщением о хулиганских действиях со стороны неизвестного в отношении сотрудников бригады медицинской помощи на Павелецкой площади», — рассказал представитель правоохранительных органов.
Полицейские прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. В результате конфликта никто не пострадал. Мужчина был доставлен в отделение полиции.