Неизвестный напал на сотрудников скорой помощи в Москве

«Поступил звонок на службу “02” с сообщением о хулиганских действиях со стороны неизвестного в отношении сотрудников бригады медицинской помощи на Павелецкой площади», — рассказал представитель правоохранительных органов.

Полицейские прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. В результате конфликта никто не пострадал. Мужчина был доставлен в отделение полиции.