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17:49 (мск), источник: Мослента

Неизвестный напал на сотрудников скорой помощи в Москве

Пьяный мужчина напал на сотрудников бригады скорой помощи на Павелецкой площади в Москве. Об этом сообщили РИАМО в субботу, 18 марта, в пресс-службе столичного главка МВД.

Источник: РИА "Новости"

«Поступил звонок на службу “02” с сообщением о хулиганских действиях со стороны неизвестного в отношении сотрудников бригады медицинской помощи на Павелецкой площади», — рассказал представитель правоохранительных органов.

Полицейские прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. В результате конфликта никто не пострадал. Мужчина был доставлен в отделение полиции.

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