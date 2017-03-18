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17:44 (мск), источник: Noi.md

Более 50% молдавских мигрантов не хотят возвращаться на родину

Тому причиной — коррупция, отсутствие хорошо оплачиваемых рабочих мест, высокие цены.

Источник: Noi.md

Результаты социологического опроса «Барометр диаспоры», которые свидетельствуют о том, что более половины трудоустроенных за границей молдавских граждан не хотят и не думают вернуться домой, озвучил в ходе пресс-конференции директор Института маркетинга и социологических опросов (IMAS) Дору Петруци, передаёт Радио Молдова Новости.

По его словам, большинство наших соотечественников, проживающих за пределами страны, навещают родных по несколько раз в год и ежедневно общаются с домочадцами посредством интернета.

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«Четверо из десяти опрошенных получают за свои труды менее одной тысячи евро в месяц, другие зарабатывают от одной до двух тысяч евро в месяц, а 15% респондентов указали, что их жалованье превышает две тысячи евро. Порядка 50% опрошенных ежедневно общаются с теми, кто остался дома, 36% признались, что интересуются тем, что происходит дома раз в неделю. Трое из четырех молдавских мигрантов приезжают домой по нескольку раз в год, 57% считают, что им незачем возвращаться домой и лишь 17% хотят жить в Республике Молдова», уточнил Дору Петруци.

Опросом были охвачены почти 600 человек из разных стран. Информация была собрана посредством интернета и телефонных звонков. Период проведения зондажа — с 17 февраля до 7 марта 2017 года. Погрешность составила плюс/минус 4%.

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