Более 50% молдавских мигрантов не хотят возвращаться на родину

Результаты социологического опроса «Барометр диаспоры», которые свидетельствуют о том, что более половины трудоустроенных за границей молдавских граждан не хотят и не думают вернуться домой, озвучил в ходе пресс-конференции директор Института маркетинга и социологических опросов (IMAS) Дору Петруци, передаёт Радио Молдова Новости.

По его словам, большинство наших соотечественников, проживающих за пределами страны, навещают родных по несколько раз в год и ежедневно общаются с домочадцами посредством интернета.