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22:14 (мск), источник: ИА REGNUM

На праздник в честь воссоединения Крыма с Россией вышло 10 тыс. пермяков

На Соборной площади в Перми прошел митинг-концерт, посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие стало по-настоящему народным и собрало более 10 тысяч человек.

В Перми на Собрной площади 18 марта прошел митинг, посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. В акции приняли участие более 10 тысяч пермяков, среди них руководство краевой и городской властей, представители политических партий, профсоюзных и общественных организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

После официальной части мероприятия перед собравшимися выступили артисты Пермского губернского оркестра и творческие коллективы города: арт-группа «Хорус-квартет», Мария Галавура, ВИА Happy и другие. Главным гостем праздника стал российский певец, автор песен, победитель конкурса «Народный артист» на телеканале «Россия» Алексей Гоман. Он поздравил пермяков с историческим событием и спел свои хиты.

Кроме того, все желающие могли посетить ярмарку декоративно-прикладного искусства и ремесел, развернутую на Соборной площади.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году подобный митинг посетили около 7 тыс. человек, в 2016 году — более 10 тыс. горожан и жителей края.

Напомним, 18 марта 2014 года Россия и Крым подписали договор о вхождении Крымского полуострова в состав России. За два дня до этого события, 16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум о статусе полуострова, на котором за воссоединение территории с Россией проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 21 марта президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Таким образом, реализовалось существовавшее на протяжении нескольких последних десятилетий стремление крымчан, севастопольцев и россиян к воссоединению своей страны и своего народа.

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