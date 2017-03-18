Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Украинец о бизнесе в Крыму: когда вошли в РФ, случился перелом
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
18:26 (мск), источник: РИА Новости

Самойлова назвала смешными угрозы запрета на участие в «Евровидении»

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на «Евровидении-2017», назвала смешными угрозы украинских властей не допустить ее до участия в конкурсе из-за того, что она ранее выступала в Крыму.

Источник: РИА Новости

Такое заявление она сделала в интервью телепрограмме «Вести в субботу».

Читайте также
Организаторы «Евровидения-2017» надеются, что все участники конкурса приедут в Киев

«Это все как-то смешно, и я не понимаю, с чего такой переполох. Был абсолютно обычный концерт… Не знаю, мне как-то это все странно», — рассказала певица, добавив, что на крымском мероприятии было много артистов, в том числе и из США.

Комментируя спекуляции о том, что участие в «Евровидении» является пиар-ходом, Самойлова подчеркнула, что на ее счет всегда существовали предубеждения.

«Сколько людей, столько и мнений», — подчеркнула певица.

Выбор Юлии Самойловой в качестве представительницы России для участия в «Евровидении-2017» вызвал негативную реакцию со стороны украинских властей. Так, в Верховной Раде пригрозили не впустить артистку в страну и призвали привлечь ее к ответственности за посещение Крыма. Глава МИД Украины Павел Климкин, в свою очередь, назвал решение отправить на конкурс Самойлову «провокационным». При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что на «Евровидение» едут петь, а не выступать с политическими заявлениями. Он добавил, что ничего провокационного в выборе российской участницы нет.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и почему она поедет на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию представит Юлия Самойлова. Девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жириновский пояснил, кого он хотел 'расстреливать' и 'вешать' в Думе
Трамп заявил, что ФРГ задолжала НАТО и США «огромные суммы»
Назван окончательный список кандидатов в президенты Франции
Шипулин завоевал золото в пасьюте на этапе Кубка мира в Норвегии
Эрдоган призвал живущих в ЕС граждан Турции иметь по пять детей
Отец и брат нападавшего в аэропорту Парижа арестованы полицией
Умер заслуженный хоккейный тренер и телеведущий Сергей Гимаев
Полиция установила личность подозреваемого в смерти Ким Чен Нама
Спорт
АПЛ: Кин атакует Моуринью, Гвардиола все еще не хочет меняться О самом интересном в 29-м туре АПЛ
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь