Самойлова назвала смешными угрозы запрета на участие в «Евровидении»

Такое заявление она сделала в интервью телепрограмме «Вести в субботу».
«Это все как-то смешно, и я не понимаю, с чего такой переполох. Был абсолютно обычный концерт… Не знаю, мне как-то это все странно», — рассказала певица, добавив, что на крымском мероприятии было много артистов, в том числе и из США.
Комментируя спекуляции о том, что участие в «Евровидении» является пиар-ходом, Самойлова подчеркнула, что на ее счет всегда существовали предубеждения.
«Сколько людей, столько и мнений», — подчеркнула певица.
Выбор Юлии Самойловой в качестве представительницы России для участия в «Евровидении-2017» вызвал негативную реакцию со стороны украинских властей. Так, в Верховной Раде пригрозили не впустить артистку в страну и призвали привлечь ее к ответственности за посещение Крыма. Глава МИД Украины Павел Климкин, в свою очередь, назвал решение отправить на конкурс Самойлову «провокационным». При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что на «Евровидение» едут петь, а не выступать с политическими заявлениями. Он добавил, что ничего провокационного в выборе российской участницы нет.