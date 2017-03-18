Самойлова назвала смешными угрозы запрета на участие в «Евровидении»

«Это все как-то смешно, и я не понимаю, с чего такой переполох. Был абсолютно обычный концерт… Не знаю, мне как-то это все странно», — рассказала певица, добавив, что на крымском мероприятии было много артистов, в том числе и из США.

Комментируя спекуляции о том, что участие в «Евровидении» является пиар-ходом, Самойлова подчеркнула, что на ее счет всегда существовали предубеждения.

«Сколько людей, столько и мнений», — подчеркнула певица.