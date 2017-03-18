Митинг в честь присоединения Крыма собрал более 5 тыс воронежцев
Народные гулянья в честь годовщины вхождения Крыма в состав России завершились на Советской площади Воронежа в 17:00 субботы, 18 марта.
Народные гулянья в честь годовщины вхождения Крыма в состав России завершились на Советской площади Воронежа в 17:00 субботы, 18 марта.
По оценкам организаторов и полиции, в патриотической акции поучаствовали более 5 тыс. воронежцев. Горожане пришли на акцию с российским триколором. На митинге не было тематических плакатов. Воронежцы держали в руках таблички с названиями районов, учебных заведений и политических партий.
Митинг открыл ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий.
— Однажды я познакомился с китайцем. Он выучил русский язык, окончил ВГУ и защитил диссертацию. Я спрашивал у него: «Зачем тебе это нужно?». А он отвечал: «Вы еще не поняли всю важность патриотизма, вы еще спите». Я рад, что Россия проснулась и Крым к нам присоединился, — заявил Дмитрий Ендовицкий.
Активное участие в митинге приняли и студенты. Горожане поучаствовали в конкурсах и танцевальном марафоне.
— Приятно видеть здесь столько молодежи. Я рада, что учащиеся воспринимают день присоединения Крыма как свой праздник. Два года назад я, в составе делегации, ездила в Крым. Мы много общались с крымчанами. Они говорили нам: «Наконец-то мы вернулись домой!». Крым — историческая территория России. Действительность показала правильность присоединения республики, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» зампредседателя областной общественной палаты Любовь Шевлякова.
Важность присоединения Крыма отметил и ректор Воронежского педуниверситета Сергей Филоненко.
— В современных условиях присоединение Крыма к России увеличило безопасность и обороноспособность страны. В том числе и потому, что в Крыму находится Российский флот.
Митинг завершился праздничным концертом «Крым и Россия: вместе навсегда!» в 17:00. Организатор патриотической акции — общественная палата Воронежской области.
Межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя вступил в силу 18 марта 2014 года. Воронежцы отметили событие митингом с участием 3−4 тыс. человек. На первую годовщину присоединения Крыма и Севастополя на Советской площади собрались около 5 тыс. горожан. В 2016 году на митинг пришло около 8 тыс. воронежцев.