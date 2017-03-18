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20:21 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на митинг в поддержку возращения Крыма пришло более 10 тысяч жителей

Более 10 тысяч жителей республики пришли отпраздновать годовщину возвращения Крыма в состав России на площадь имени Салавата Юлаева в Уфе.

Поддержать третью годовщину решения Президента России о возвращении Крыма в родную гавань пришли общественные организации, молодежные, ветеранские и патриотические объединения. В числе активных участников праздника стали Общественная палата Башкортостана, региональное отделение партии Единая Россия, члены регионального штаба Общероссийского народного фронта, все парламентские партии и молодежь.

Торжества начались со зрелищной реконструкции на площадке парка «Ватан». Поисковые отряды Уфы и Бирска воссоздали историю подвига уроженца Дуванского района Ивана Завьялова. Он был одним из воинов, геройски погибших в боях за освобождение Севастополя. Ценой собственной жизни ему удалось занять стратегическую высоту. Посмертно наш земляк был награжден орденом Боевого Красного Знамени.

Собравшихся приветствовала председатель Общественной палаты Башкортостана. Она прочла стихи поэтессы из Крыма. Ольга Панчихина подчеркнула, что за три совместных года значительно сильнее стали и Крым, и вся Россия.

«Братское воссоединение произошло благодаря мудрости и решительности нашего национального лидера — Владимира Путина, и воле нашего многонационального народа, который поддержал своего лидера в этот момент! Оперативные решения, принятые Президентом, были поддержаны Государственной Думой, позволили уберечь крымчан и создать условия для проведения референдума», — отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин.

Участники митинга подчеркнули, что воссоединение — общий праздник для всей страны, каждого её гражданина, независимо от его национальной принадлежности. Жители Башкортостана, пришли на митинг сегодня для того, чтобы подтвердить неизменность своей гражданской позиции.

Праздник продолжили артисты башкирской эстрады. Завершится митинг фейерверком.

Это уже четвертый митинг в Уфе в поддержку вхождения Крыма и Севастополя в состав России в марте 2014 года после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова высказались за его вхождение в состав России в качестве субъекта Федерации.

Первая акция под девизом «Остановим поход на Восток!» прошла 18 марта 2014 года. Тогда жители многонационального Башкортостана выразили глубокую тревогу по поводу событий на Украине и поддержку ее народу.

В прошлом году тысячи жителей Башкортостана приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном второй годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России. В Уфе на площади перед Конгресс-холлом 18 марта митинг-концерт «Крым наш» объединил государственных и общественных деятелей, людей разных профессий и возрастов, которые пришли высказать свою гражданскую позицию и поддержать соотечественников, проживающих на полуострове. Митинг-концерт организовала региональная общественная организация «Ассоциация молодых депутатов Республики Башкортостан».

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