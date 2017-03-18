На празднике в честь Крыма показали военное снаряжение Балтфлота

В рамках праздника открылась выставка современного вооружения и военной техники Балтийского флота, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ.

Гости акции могут ознакомиться с тактико-техническими характеристиками бронетранспортера БТР-82А, реактивной системы залпового огня «Град», ракетного комплекса «Точка», комплексов связи и управления, состоящих на вооружении береговых и сухопутных войск БФ, а также увидеть образцы военной формы, новейшей экипировки и спасательных средств.

На площадках развернулись армейские палатки с выставочными стендами и экспонатами, посвященными истории и современному состоянию Военно-Морского Флота, сухопутных и береговых войск, морской авиации и ПВО БФ. Калининградцев угощают армейской кашей, приготовленной в специально развернутых полевых кухнях. Работает мобильный пункт приема на контрактную службу, где каждый желающий может пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы и сдать нормативы по физической подготовке.

Кроме того, в рамках праздника выступают лучшие творческие коллективы региона, в том числе ансамбль морской пехоты Балтийского флота «Черные береты» и ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота. Запланировано показательное выступление военнослужащих соединения морской пехоты БФ по рукопашному бою. Гулянья стартовали в 15.00 и продлятся примерно до семи часов вечера.