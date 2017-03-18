На празднике в честь Крыма показали военное снаряжение Балтфлота
В Калининграде на площади Победы проходит фестиваль, посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
В Калининграде на площади Победы проходит фестиваль, посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
В рамках праздника открылась выставка современного вооружения и военной техники Балтийского флота, сообщает отдел информационного обеспечения
Гости акции могут ознакомиться с
На площадках развернулись армейские палатки с выставочными стендами и экспонатами, посвященными истории и современному состоянию
Кроме того, в рамках праздника выступают лучшие творческие коллективы региона, в том числе ансамбль морской пехоты Балтийского флота «Черные береты» и ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота. Запланировано показательное выступление военнослужащих соединения морской пехоты БФ по рукопашному бою. Гулянья стартовали в 15.00 и продлятся примерно до семи часов вечера.