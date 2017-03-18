Не стало хоккеиста и комментатора Сергея Гимаева

18 марта в Туле ушел из жизни защитник ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР, хоккейный комментатор Сергей Гимаев. Сердечный приступ застал врасплох во время матча ветеранов, в сознание прийти он уже не смог.

Сергей вырос в Башкирии. С 11 лет он тренировался в школе хоккейного клуба «Салавата Юлаева», этим учился на вечернем отделении Уфимского государственного авиационного института. С 1977 года он начал играть за московский клуб ЦСКА. Последнее время он был хоккейным комментатором.