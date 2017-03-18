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19:46 (мск), источник: Ipress.ua

Львовский музей Франко приглашает на работу молодого рыжего кота

Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко объявляет конкурс на замещение вакантной должности «Музейного кота».

Источник: Ipress.ua

Об этом говорится в сообщении на странице музея в Facebook.

«Предложение серьезное. Никаких шуток. И довольно срочная. Поэтому если действительно можете отдать в хорошие руки для доброго дела маленького рыжего котенка, который станет символом музея, — пишите», — отмечается в сообщении.

Коту выдвигают ряд требований. В частности, он должен быть мужского пола, рыжего цвета и достаточно молодым (1−3 месяца).

Дополнительно просят о готовности ловить мышей и «работать во внеурочное время (в том числе ночной)».

Напомним, комиссия Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства поддержала петицию с просьбой признать бездомных котов частью экосистемы Киева и предоставить им необходимую защиту.

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