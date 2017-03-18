Львовский музей Франко приглашает на работу молодого рыжего кота
Львовский национальный
Львовский национальный
Об этом говорится в сообщении на странице музея в Facebook.
«Предложение серьезное. Никаких шуток. И довольно срочная. Поэтому если действительно можете отдать в хорошие руки для доброго дела маленького рыжего котенка, который станет символом музея, — пишите», — отмечается в сообщении.
Коту выдвигают ряд требований. В частности, он должен быть мужского пола, рыжего цвета и достаточно молодым (1−3 месяца).
Дополнительно просят о готовности ловить мышей и «работать во внеурочное время (в том числе ночной)».
Напомним, комиссия Киевского городского совета по вопросам