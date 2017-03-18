Фестиваль «Весна» в честь воссоединения Крыма с РФ прошел в Москве
Фестиваль «Весна», посвященный третьей годовщине воссоединения России с Крымом, прошел в столице, сообщает телеканал «Москва 24».
Фестиваль «Весна», посвященный третьей годовщине воссоединения России с Крымом, прошел в столице, сообщает телеканал «Москва 24».
Праздничные мероприятия проходили на Университетской площади перед главным зданием МГУ имени Ломоносова.
Гости праздника принимали участие в творческих
Завершился фестиваль концертом и праздничным салютом. По данным