Фестиваль «Весна» в честь воссоединения Крыма с РФ прошел в Москве

Праздничные мероприятия проходили на Университетской площади перед главным зданием МГУ имени Ломоносова.

Гости праздника принимали участие в творческих мастер-классах, интерактивных программах, а также многочисленных спортивных и развлекательных мероприятиях, в том числе в гонке ГТО.