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20:12 (мск), источник: m24.ru

Фестиваль «Весна» в честь воссоединения Крыма с РФ прошел в Москве

Фестиваль «Весна», посвященный третьей годовщине воссоединения России с Крымом, прошел в столице, сообщает телеканал «Москва 24».

Источник: РИА "Новости"

Праздничные мероприятия проходили на Университетской площади перед главным зданием МГУ имени Ломоносова.

Гости праздника принимали участие в творческих мастер-классах, интерактивных программах, а также многочисленных спортивных и развлекательных мероприятиях, в том числе в гонке ГТО.

Завершился фестиваль концертом и праздничным салютом. По данным пресс-службы столичной полиции, в мероприятиях приняли участие около 150 тысяч человек.

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