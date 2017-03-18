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19:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Трассу в Ровенской области разблокировали — СМИ

Согласно информации, протестующие дали время властям до понедельника для решения вопроса легализации добычи янтаря. В случае невыполнения их требований они намерены продолжить блокировать трассу.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Автодорогу международного значения Киев — Ковель — Варшава в Ровенской области разблокировали. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на своего корреспондента.

Ранее в субботу около 100 человек в балаклавах перекрыли автодорогу международного значения Киев — Ковель — Варшава в Ровенской области, требуя разрешить им добычу янтаря.

«Люди разблокировали движение по трассе. Машины уже начали движение, затор прошел», — сообщает телеканал.

В сообщении говорится, что блокирующие дали время властям до понедельника, чтобы решить вопрос легализации добычи янтаря. В случае невыполнения их требований они намерены продолжить блокировать трассу.

Незаконная добыча янтаря местными жителями давно процветает в Ровенской, Житомирской областях и других центрально-западных регионах Украины. На проблему ранее обратил внимание глава государства Петр Порошенко, который требовал от правоохранителей наладить эффективную работу по прекращению контрабанды янтаря.

Эксперты-экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря в Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи «солнечного камня» в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования.

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