Трассу в Ровенской области разблокировали — СМИ
Согласно информации, протестующие дали время властям до понедельника для решения вопроса легализации добычи янтаря. В случае невыполнения их требований они намерены продолжить блокировать трассу.
Согласно информации, протестующие дали время властям до понедельника для решения вопроса легализации добычи янтаря. В случае невыполнения их требований они намерены продолжить блокировать трассу.
КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Автодорогу международного значения Киев — Ковель — Варшава в Ровенской области разблокировали. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на своего корреспондента.
Ранее в субботу около 100 человек в балаклавах перекрыли автодорогу международного значения Киев — Ковель — Варшава в Ровенской области, требуя разрешить им добычу янтаря.
«Люди разблокировали движение по трассе. Машины уже начали движение, затор прошел», — сообщает телеканал.
В сообщении говорится, что блокирующие дали время властям до понедельника, чтобы решить вопрос легализации добычи янтаря. В случае невыполнения их требований они намерены продолжить блокировать трассу.
Незаконная добыча янтаря местными жителями давно процветает в Ровенской, Житомирской областях и других