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19:59 (мск), источник: Tengrinews

Динара Сатжан накормила Есентаеву и Алагузова варениками с казы

Телеведущая пригласила домой самую обсуждаемую пару казахстанского шоу-бизнеса.

Источник: Tengrinews

Известная телеведущая Динара Сатжан пригласила к себе домой на ужин «пару года» — Баян Есентаеву и Турсена Алагузова. Видеозапись того, как она угощала гостей приготовленными мамой варениками с казы, Сатжан опубликовала на своей странице в Instagram. Позже по неизвестным причинам она удалила ролик, однако пользователи сохранили и распространили видео.

Отметим, что накануне, Есентаева и Алагузов появились на красной дорожке в Астане, став почетными гостями национальной телевизионной премии «Тумар». Продюсер высказалась об уровне казахстанского телевидения, но при этом затруднилась выделить какой-то конкретный проект.

Напомним, об отношениях алматинского бизнесмена Турсенгали Алагузова и известного продюсера и телеведущей Баян Есентаевой стало известно в январе этого года. Самая обсуждаемая пара казахстанского шоу-бизнеса собирается сыграть свадьбу.

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