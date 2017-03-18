Динара Сатжан накормила Есентаеву и Алагузова варениками с казы

Известная телеведущая Динара Сатжан пригласила к себе домой на ужин «пару года» — Баян Есентаеву и Турсена Алагузова. Видеозапись того, как она угощала гостей приготовленными мамой варениками с казы, Сатжан опубликовала на своей странице в Instagram. Позже по неизвестным причинам она удалила ролик, однако пользователи сохранили и распространили видео.

Отметим, что накануне, Есентаева и Алагузов появились на красной дорожке в Астане, став почетными гостями национальной телевизионной премии «Тумар». Продюсер высказалась об уровне казахстанского телевидения, но при этом затруднилась выделить какой-то конкретный проект.