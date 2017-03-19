Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Пустыня в цвету
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
07:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии на 19 марта: похолодание и гололед

Столбик термометра опустится до -18 градусов.

Источник: AP 2017

19 марта в Башкирии ожидается пасмурная погода с переменной облачностью. Осадков, как сообщают синоптики, не предвидится. Ветер юго-восточный, ночью 5−10 м/с, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -6,-11 градусов, местами похолодает до -13,-18 градусов.

Днем, увы, воздух не прогреется: столбик термометра поднимется, но лишь до 0,-5 градусов, в горных и возвышенных местах возможно повышение температуры до +7 градусов. МЧС республики предупреждает автолюбителей о возможной гололедице на отдельных участках дорог.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
слабый дождь
+7°
слабый дождь
763 мм рт. ст.
повышенное
93 %
очень высокая
5 м/с
слабый ветер
 Умер американский музыкант Чак Берри
Дневник киевлянки: Умер от инсульта? Кацапы виноваты!
Умер американский музыкант Чак Берри
WSJ узнала о сокрытии Флинном контактов с российской студенткой
Скончался музыкант Чак Берри
Германия ввела режим «повышенной готовности» к кибератакам
Юнкер: Европа должна быть готова к торговой войне с США
КНДР протестировала новый ракетный двигатель
Трамп назвал Путина «крепким орешком»
Известный тренер и комментатор Сергей Гимаев умер во время матча
Спорт
Всю жизнь он посвятил служению хоккею: умер Сергей Гимаев Заслуженный тренер России, хоккейный эксперт и телекомментатор Сергей Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь