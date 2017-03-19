Погода в Башкирии на 19 марта: похолодание и гололед

19 марта в Башкирии ожидается пасмурная погода с переменной облачностью. Осадков, как сообщают синоптики, не предвидится. Ветер юго-восточный, ночью 5−10 м/с, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -6,-11 градусов, местами похолодает до -13,-18 градусов.

Днем, увы, воздух не прогреется: столбик термометра поднимется, но лишь до 0,-5 градусов, в горных и возвышенных местах возможно повышение температуры до +7 градусов. МЧС республики предупреждает автолюбителей о возможной гололедице на отдельных участках дорог.