Погода в Башкирии на 19 марта: похолодание и гололед
Столбик термометра опустится до -18 градусов.
Столбик термометра опустится до -18 градусов.
19 марта в Башкирии ожидается пасмурная погода с переменной облачностью. Осадков, как сообщают синоптики, не предвидится. Ветер
Днем, увы, воздух не прогреется: столбик термометра поднимется, но лишь до 0,-5 градусов, в горных и возвышенных местах возможно повышение температуры до +7 градусов. МЧС республики предупреждает автолюбителей о возможной гололедице на отдельных участках дорог.