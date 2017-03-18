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20:33 (мск), источник: Sputnik.by

Реку в Вильнюсе окрасили в зеленый цвет в честь Дня святого Патрика

К празднованию дня покровителя Ирландии подключились и литовцы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 мар — Sputnik. День святого Патрика — покровителя Ирландии — отмечают по всему миру, к празднованию подключились и литовцы, передает Sputnik Литва.

В литовской столице — Вильнюсе — празднование прошло в районе Ужупис, где в основном селятся художники. Здесь реку Вильняле окрасили в зеленый цвет специальным красителем, который, как обещали, не нанесет вреда окружающей среде.

Многие праздновавшие отметили праздник как истинные ирландцы — с пивом.

Впервые День святого Патрика был упомянут 17 марта 1737 гола в американском Бостоне. Считается, что именно в этот день в 461 году скончался святой Патрик. День смерти святого был провозглашен христианским праздником в начале XVIII века и отмечается католической, а также рядом протестантских церквей. Праздник символизирует принятие Ирландией христианства.

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