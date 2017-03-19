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07:33 (мск), источник: Sputnik.md

Cиноптики не рекомендуют в ближайшие дни выходить на улицу

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. В связи с усилением ветра в Молдове объявлен «желтый код» метеоопасности.

Источник: Sputnik.md

«Ночью 19 марта с сохранением на день ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с№, — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

По данным синоптиков, в это время, возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций, облом веток деревьев, а также падение старых и сухих деревьев. Из-за сильных порывов ветра не исключен частичный снос крыш зданий.

В этой ситуации специалисты рекомендуют стараться не проходить вблизи деревьев, избегать парковки автомобилей вблизи деревьев, обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю, а также не использовать открытый огонь.

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