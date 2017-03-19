Cиноптики не рекомендуют в ближайшие дни выходить на улицу
КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. В связи с усилением ветра в Молдове объявлен «желтый код» метеоопасности.
КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. В связи с усилением ветра в Молдове объявлен «желтый код» метеоопасности.
«Ночью 19 марта с сохранением на день ожидается усиление
По данным синоптиков, в это время, возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций, облом веток деревьев, а также падение старых и сухих деревьев.
В этой ситуации специалисты рекомендуют стараться не проходить вблизи деревьев, избегать парковки автомобилей вблизи деревьев, обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю, а также не использовать открытый огонь.