Cиноптики не рекомендуют в ближайшие дни выходить на улицу

«Ночью 19 марта с сохранением на день ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с№, — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

По данным синоптиков, в это время, возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций, облом веток деревьев, а также падение старых и сухих деревьев. Из-за сильных порывов ветра не исключен частичный снос крыш зданий.

В этой ситуации специалисты рекомендуют стараться не проходить вблизи деревьев, избегать парковки автомобилей вблизи деревьев, обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю, а также не использовать открытый огонь.