В Воронеже спасатели ломали лёд прибрежной полосы водохранилища

В Воронеже в последние дни установилась аномально теплая погода. Лед на озерах, реках и на водохранилище очень быстро тает. Ускоряет этот процесс пошедший в нашем городе дождь. Весенний лед коварен. Он рушится под ногами наступающего на него человека, не издавая ни звука.

Спасатели в субботу, 18 марта, выехали на водохранилище в район поселка Рыбачий и Санатория имени Горького. Они сделали так, чтобы люди не смогли выйти на лед.

«Для этого с помощью аэросаней “Патруль” лед ломали. Причем так, чтобы между берегом и льдом водоема была полоса из воды», — пояснили в МЧС.

Спасатели уже даже не просят, а требуют у воронежцев не выходить на лед!