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18 марта, источник: Telegraf.com.ua

Прогноз погоды в Украине 19 марта: ожидаются дожди, местами со снегом

По всей Украине синоптики обещают преимущественно дожди, местами без осадков, в отдельных регионах пройдет снег.

Источник: Telegraf.com.ua

Температура воздуха днем в стране +9…+11 градусов; ночные показатели будут 2…+5. Ветер западного направления 7−12 м/с.

В центральных областях ожидаются дожди. Температура воздуха в среднем по региону днем +4…+6, ночью от 2 до +4. На севере Украины пройдут дожди. Температура воздуха в среднем по региону днем +5…8, ночью от 2 до +4.

В городах восточной Украины ожидаются осадки в виде дождей. Температура днем +5…+8, ночью +2…+4.

В южных областях синоптики без осадков. Температура днем +9…+11, ночью +3…+5.

В западной части ожидается дождь со снегом. Температура воздуха в регионе ожидается +4…+6, ночью от 2 до +4.

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