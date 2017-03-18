Прогноз погоды в Украине 19 марта: ожидаются дожди, местами со снегом

Температура воздуха днем в стране +9…+11 градусов; ночные показатели будут 2…+5. Ветер западного направления 7−12 м/с.

В центральных областях ожидаются дожди. Температура воздуха в среднем по региону днем +4…+6, ночью от 2 до +4. На севере Украины пройдут дожди. Температура воздуха в среднем по региону днем +5…8, ночью от 2 до +4.

В городах восточной Украины ожидаются осадки в виде дождей. Температура днем +5…+8, ночью +2…+4.

В южных областях синоптики без осадков. Температура днем +9…+11, ночью +3…+5.

В западной части ожидается дождь со снегом. Температура воздуха в регионе ожидается +4…+6, ночью от 2 до +4.