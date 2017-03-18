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18 марта, источник: m24.ru

Движение транспорта на нескольких улицах Москвы будет ограничено с 20 марта

Ограничение движения связано с ремонтными работами.

Сразу на нескольких столичных улицах будет ограничено движение транспорта с 20 марта, сообщает Информационный центр Транспортного комплекса Москвы.

В связи с реконструкцией газопровода будет ограничен проезд по участку Смоленской набережной от Новоарбатского моста до дома № 31/12 по улице Новый Арбат. Ограничение будет действовать 20 марта — 25 апреля, 10 мая — 10 июня и с 3 июля по 25 августа круглосуточно. Для проезда останется одна полоса.

Также затруднительно будет проехать по участку Суздальской улицы в районе владения 18 в связи со строительством инженерных сетей. Ограничение будет действовать с 20 марта по 28 апреля и с 10 по 30 мая круглосуточно. Проезд будет возможен по двум полосам.

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