Движение транспорта на нескольких улицах Москвы будет ограничено с 20 марта
Ограничение движения связано с ремонтными работами.
Ограничение движения связано с ремонтными работами.
Сразу на нескольких столичных улицах будет ограничено движение транспорта с 20 марта, сообщает Информационный центр Транспортного комплекса Москвы.
В связи с реконструкцией газопровода будет ограничен проезд по участку Смоленской набережной от Новоарбатского моста до дома № 31/12 по улице Новый Арбат. Ограничение будет действовать 20 марта — 25 апреля, 10 мая — 10 июня и с 3 июля по 25 августа круглосуточно. Для проезда останется одна полоса.
Также затруднительно будет проехать по участку Суздальской улицы в районе владения 18 в связи со строительством инженерных сетей. Ограничение будет действовать с 20 марта по 28 апреля и с 10 по 30 мая круглосуточно. Проезд будет возможен по двум полосам.