Движение транспорта на нескольких улицах Москвы будет ограничено с 20 марта

Сразу на нескольких столичных улицах будет ограничено движение транспорта с 20 марта, сообщает Информационный центр Транспортного комплекса Москвы.

В связи с реконструкцией газопровода будет ограничен проезд по участку Смоленской набережной от Новоарбатского моста до дома № 31/12 по улице Новый Арбат. Ограничение будет действовать 20 марта — 25 апреля, 10 мая — 10 июня и с 3 июля по 25 августа круглосуточно. Для проезда останется одна полоса.