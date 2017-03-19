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00:10 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве открылся корейский образовательный центр

Деятельность корейского центра будет направлена на развитие корейского языка в среде корейской общины в Украине, а также и среди заинтересованных украинцев.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Киеве открылся корейский образовательный центр, который активизирует сотрудничество между Украиной и Южной Кореей в сфере науки. Об этом сообщил заместитель министра образования республики Кореия Сонг Гин Бе.

«Я надеюсь, что благодаря открытию Корейского образовательного центра углубится сотрудничество между нашими странами в сфере науки, а также активизируется обмен студентами в сфере высшего образования», — сказал замминистра, которого в субботу цитирует пресс-служба Кабмина Украины.

По его словам, деятельность центра будет направлена на развитие корейского языка в среде корейской общины в Украине, а также и среди заинтересованных украинцев. Центр будет помогать украинским школам, и развивать различные учебные программы.

Как сообщалось ранее, глава госкомитета республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

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